Головна Медцентр Фахівці дослідили якість аптечного підсумку для військових

Фахівці дослідили якість аптечного підсумку для військових

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 00:40
Війна в Україні - фахівці дослідили зручність аптечних підсумків
Підсумок для військових. Фото: Новини.LIVE

Третій армійський корпус презентував результати першого дослідження Центру аналізу, досліджень та досвіду з військової медицини. Результатом роботи Центру стало дослідження "Оцінка ефективності та зручності аптечних підсумків та критерії якісного аптечного підсумку".

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Що відомо про підсумки та чи є недоліки

Начальниця медвідділу 3-го армійського корпусу Вікторія Ковач зазначила, що підсумки мають надійно відкриватися та працювати в дощ, сніг, бруд і під час тривалого перебування на позиціях. За її словами, наразі підсумки потребують змін.

"Ми досліджували можливість застосування даних аптечних підсумків в польових умовах, в тренувальних умовах... Враховуючи інформацію, яку ми отримали в результаті дослідження, ми можемо станом на сьогодні сказати, що підсумки 100% потребують зміни. Починаючи від технічної спеціфікації і закінчуючи тим, що необхідні проведення тестування для тих варіантів підсумків, які зараз є на ринку", — сказала Вікторія Ковач.

Фахівці дослідили зручність аптечних підсумків
Презентація підмумків для військових. Фото: Новини.LVE

Штаб-сержант Данило Ївженко додав, що нинішні варіанти часто не забезпечують швидкого доступу до вмісту, тому Центр прагне домогтися системних змін, аби військові не купували якісні моделі за власний кошт.

"В нас вже більше року є рекомендації на наших курсах у 3-му армійському корпусі щодо того, як ми стали корпусом в бригаді. (1:03) Ми всім бійцям рекомендували, як тільки так зразу, з першої премії ви маєте купити аптечний підсумок, який відповідає... певному переліку", — сказав він.

Окрім того, під час презентації співзасновник бренду військового одягу M-TAC Олександр Карасьов продемонстрував один зі зразків удосконаленого підсумка. Він мав спрощений механізм відстібання, надійну направляючу систему, меншу площу липучки та додаткові фастекси, що дозволяють використовувати його навіть у разі забруднення чи обмерзання поверхні.

Які є недоліки у аптечних підсумках
Презентація дослідження щодо зручності аптечних підсумків. Фото: Новини.LIVE

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
