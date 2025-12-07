Видео
Специалисты исследовали качество аптечного подсумка для военных

Специалисты исследовали качество аптечного подсумка для военных

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 00:40
Война в Украине - специалисты исследовали удобство аптечных подсумков
Итог для военных. Фото: Новости.LIVE

Третий армейский корпус представил результаты первого исследования Центра анализа, исследований и опыта по военной медицине. Результатом работы Центра стало исследование "Оценка эффективности и удобства аптечных итогов и критерии качественного аптечного итога".

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

Что известно об итогах и есть ли недостатки

Начальница медотдела 3-го армейского корпуса Виктория Ковач отметила, что подсумки должны надежно открываться и работать в дождь, снег, грязь и во время длительного пребывания на позициях. По ее словам, сейчас подсумки требуют изменений.

"Мы исследовали возможность применения данных аптечных подсумков в полевых условиях, в тренировочных условиях... Учитывая информацию, которую мы получили в результате исследования, мы можем по состоянию на сегодня сказать, что итоги 100% нуждаются в изменении. Начиная от технической спецификации и заканчивая тем, что необходимо проведение тестирования для тех вариантов подсумков, которые сейчас есть на рынке", — сказала Виктория Ковач.

Фахівці дослідили зручність аптечних підсумків
Презентация подсумков для военных. Фото: Новости.LVE

Штаб-сержант Даниил Ивженко добавил, что нынешние варианты часто не обеспечивают быстрого доступа к содержимому, поэтому Центр стремится добиться системных изменений, чтобы военные не покупали качественные модели за свой счет.

"У нас уже больше года есть рекомендации на наших курсах в 3-м армейском корпусе относительно того, как мы стали корпусом в бригаде. (1:03) Мы всем бойцам рекомендовали, как только так сразу, с первой премии вы должны купить аптечный подсумок, который соответствует... определенному перечню", — сказал он.

Кроме того, во время презентации соучредитель бренда военной одежды M-TAC Александр Карасев продемонстрировал один из образцов усовершенствованного подсумка. Он имел упрощенный механизм отстегивания, надежную направляющую систему, меньшую площадь липучки и дополнительные фастексы, позволяющие использовать его даже в случае загрязнения или обледенения поверхности.

Які є недоліки у аптечних підсумках
Презентация исследования по удобству аптечных подсумков. Фото: Новости.LIVE

Напомним, в середине октября стало известно, что Украина закупает модульные бронежилеты в расширенной комплектации 1-11. В таких бронежилетах есть дополнительные модульные элементы для защиты бойцов.

Также недавно мы писали, что Силы беспилотных систем ВСУ опубликовали список, что стоит взять с собой на БЗВП.

ВСУ армия война в Украине аптечка
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
