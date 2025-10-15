МОУ впервые закупает бронежилеты в расширенной комплектация — в чем их особенность

Военный в бронежилете. Фото: Минобороны Украины

"Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины впервые закупает модульные бронежилеты в расширенной комплектации 1–11. В таких бронежилетах есть дополнительные модульные элементы для защиты бойцов.

Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Какие бронежилеты закупают

Более 90% травм, которые получают военные, возникают от осколков, поэтому в июле текущего года МОУ утвердило еще три элемента защиты к модульному бронежилету. Речь идет о защите предплечья, голени и копчика. Новые элементы обладают способностью останавливать пистолетную пулю и осколки весом до 1,1 грамма, которые движутся со скоростью до 600 м/с. Кроме того, защита предплечья и голени, защищает еще и колени и локти.

Какие элементы включает полная комплектация бронежилета:

фронтальный и тыльный чехлы с мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;

чехлы защиты паха и шеи с мягким баллистическим элементом;

чехлы с мягкими баллистическими элементами для защиты плеч и бедер;

камербанд;

разгрузочный ремень с мягким баллистическим элементом;

защита предплечья;

защита голени;

защита копчика.

Изделие входит в камуфляж ММ-14 ("пиксель") с жестким бронеэлементом 2-го типа из керамокомпозитных материалов.

"Такой бронежилет способствует повышению уровня защищенности личного состава, а также лучшей адаптации под различные боевые сценарии", — отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, в августе стало известно, что в Украине планируют изменить камуфляжи для военных. Речь идет о замене ММ-14 ("пикселя") на ММ-25 с другим рисунком.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко призвал Верховную Раду изменить форму ТЦК и СП. По его мнению, работники военкомата не должны носить "пиксель".