Для работников ТЦК и СП могут разработать новую форму - детали

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Львовский ОТЦК

Народный депутат Алексей Гончаренко подал в Кабинет Министров Украины обращение об изменении формы для ТЦК и СП. Он считает, что работники военкоматов должны носить иную форму, чем военные.

Об этом Гончаренко написал в Telegram в субботу, 17 мая.

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Изменение формы для ТЦК

"ТЦК не должны носить пиксель, требую от Кабмина и Минобороны, чтобы им разработали другую форму", — говорится в сообщении.

По словам нардепа, к нему активно обращаются военнослужащие и просят сделать что-то с тем, что их путают с работниками ТЦК. Из-за этого "военные стали стесняться одевать пиксель".

"Косые взгляды, люди разбегаются в разные стороны только чтобы тебя обойти, а в крайних случаях доходит даже до драки", — отметил Гончаренко.

Он отметил, что это недопустимо и требует решения, а также назвал вопросом уважения, безопасности и справедливости.

Скриншот поста Гончаренко

Напомним, юристы назвали три основных вида нарушения, из-за которых ТЦК могут наложить штраф на военнообязанного.

Также ранее Гончаренко высказал мнение, что ТЦК и СП надо распустить.