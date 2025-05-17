Штрафи за порушення військового обліку - основні причини штрафів

Черга на оновлення даних та ВЛК в ТЦК. Фото: Львівська ОВА

Юристи назвали три основні види порушення військовозобов’язаних громадян, щодо яких територіальні центри комплектування можуть ухвалити рішення про штраф.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

Реклама

Читайте також:

Адмінстягнення від ТЦК

Порушення військового обліку, згідно із вітчизняним законодавством, є адміністративними правопорушеннями.

Покаранням за ці порушення є адміністративне стягнення — тобто штраф.

Юристи пояснили, які є основні підстави для накладення територіальним центром комплектування на військовозобов’язаного громадянина штрафу.

Три основні порушення, на які реагують ТЦК

Існує три основні правопорушення, покаранням за які є штрафи, виписані територіальними центрами комплектування.

Перше — це неявка за повісткою. Звісно, тут враховуються лише неявки без поважних причин.

Друге правопорушення — невиконання вимог щодо мобілізації.

І третій варіант правопорушення, який карається штрафом — це ігнорування обов’язку щодо військового обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими можуть бути наслідки для військовозобов’язаного після несплати штрафу ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як перевірити наявність штрафу від територіального центру комплектування.