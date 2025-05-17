Штрафы за нарушение воинского учета - основные причины штрафов

Очередь на обновление данных и ВВК в ТЦК. Фото: Львовская ОВА

Юристы назвали три основных вида нарушения военнообязанных граждан, в отношении которых территориальные центры комплектования могут принять решение о штрафе.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Админвзыскания от ТЦК

Нарушение воинского учета, согласно отечественному законодательству, являются административными правонарушениями.

Наказанием за эти нарушения является административное взыскание — то есть штраф.

Юристы объяснили, какие есть основные основания для наложения территориальным центром комплектования на военнообязанного гражданина штрафа.

Три основных нарушения, на которые реагируют ТЦК

Существует три основных правонарушения, наказанием за которые являются штрафы, выписанные территориальными центрами комплектования.

Первое — это неявка по повестке. Конечно, здесь учитываются только неявки без уважительных причин.

Второе правонарушение — невыполнение требований по мобилизации.

И третий вариант правонарушения, который наказывается штрафом — это игнорирование обязанности по воинскому учету.

Напомним, мы ранее писали о том, какими могут быть последствия для военнообязанного после неуплаты штрафа ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как проверить наличие штрафа от территориального центра комплектования.