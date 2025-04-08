День ТЦК 2025 — все про роботу та структуру

Співробітники одного із українських ТЦК. Фото: "Варто"

Система територіальних центрів комплектування, день працівника якого відзначається 8 квітня, замінила військові комісаріати радянського зразка 2022 року. За три роки функціонування працівники ТЦК стали фігурантами кількох гучних скандалів.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

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Історія ТЦК

8 квітня в Україні відзначають День працівників ТЦК. ТЦК, територіальні центри комплектування — це структури, які замінили систему військових комісаріатів.

Пілотний проєкт заміни військкоматів на територіальні центри комплектування стартував у серпні 2017 року на базі двох військкоматів — Чернігівського обласного та Козелецького районного.

З 2018 року ця реформа почала поширюватися на інші регіони України. 2022 року система територіальних центрів комплектування повністю замінила військові комісаріати, перебравши на себе їхні повноваження.

Функції територіальних центрів комплектування

Територіальні центри комплектування керують двома напрямками — військовим обов’язком українських громадян та їхньою військовою службою.

ТЦК ведуть військових облік усіх категорій громадян:

призовників;

військовозобов’язаних;

резервістів.

Також територіальні центри комплектування займаються поповненням лав Збройних сил: на контрактних умовах, раніше — на строковій службі, під час війни — на умовах мобілізації.

Підпорядкування ТЦК

Територіальні центри комплектування перебувають у підпорядкування Міністерства оборони. Тільки це відомство має право утворювати та ліквідувати ті чи інші ТЦК.

Безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування у мирний час здійснювали оперативні командування.

Загальне керівництво роботою ТЦК покладається на Командування Сухопутних військ Збройних сил України. Але певні питання у роботі територіальних центрів комплектування очільник Сухопутних військ має узгодити зі структурами Генштабу ЗСУ та Міноборони.

Скандали навколо ТЦК

За час функціонування цієї інституції з нею було пов’язано кілька гучних скандалів. Так, після появи низки повідомлень про корупцію у структурах ТЦК, повідомлень, пов’язаних перш за все із керівниками обласних територіальних центрів комплектування, Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення про звільнення усіх керівників обласних ТЦК.

Після цього влада заявила про зміни у кадровому питанні територіальних центрів комплектування. До ТЦК мали направити тих військовослужбовців, які, перебуваючи на лінії фронту, отримали поранення, контузії тощо — і більше не мали можливості ефективно вести бойові дії.

Іншим гучним скандалом стали численні адміністративні затримання військовозобов’язаних осіб на вулицях і примусове доставлення до ТЦК, після чого частину цих громадян досить швидко, у в основному формальному процесі військово-лікарської комісії визнавали придатними до військової служби і відправляли до ЗСУ.

Цей процес в народі назвали "бусифікацією". Тема бусифікації отримала широке висвітлення в українських і навіть зарубіжних ЗМІ, а уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець навіть заявив про системний характер порушень прав військовозобов’язаних з боку працівників ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у яких випадках українські суди скасовують штрафи, накладені ТЦК за порушення правил військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, що народний депутат Віталій Войцехівський заявив у ефірі Ранок.LIVE про причини порушень працівниками ТЦК прав людини.