День ТЦК 2025 — все о работе и структуре

Сотрудники одного из украинских ТЦК. Фото: "Варто"

Система территориальных центров комплектования, день работника которого отмечается 8 апреля, заменила военные комиссариаты советского образца 2022 года. За три года функционирования работники ТЦК стали фигурантами нескольких громких скандалов.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE.

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История ТЦК

8 апреля в Украине отмечают День работников ТЦК. ТЦК, территориальные центры комплектования — это структуры, которые заменили систему военных комиссариатов.

Пилотный проект замены военкоматов на территориальные центры комплектования стартовал в августе 2017 года на базе двух военкоматов — Черниговского областного и Козелецкого районного.

С 2018 года эта реформа начала распространяться на другие регионы Украины. В 2022 году система территориальных центров комплектования полностью заменила военные комиссариаты, взяв на себя их полномочия.

Функции территориальных центров комплектования

Территориальные центры комплектования управляют двумя направлениями — военной обязанностью украинских граждан и их военной службой.

ТЦК ведут военных учет всех категорий граждан:

призывников;

военнообязанных;

резервистов.

Также территориальные центры комплектования занимаются пополнением рядов Вооруженных сил: на контрактных условиях, ранее — на срочной службе, во время войны — на условиях мобилизации.

Подчинение ТЦК

Территориальные центры комплектования находятся в подчинении Министерства обороны. Только это ведомство имеет право образовывать и ликвидировать те или иные ТЦК.

Непосредственное руководство территориальными центрами комплектования в мирное время осуществляли оперативные командования.

Общее руководство работой ТЦК возлагается на Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Но определенные вопросы в работе территориальных центров комплектования глава Сухопутных войск должен согласовать со структурами Генштаба ВСУ и Минобороны.

Скандалы вокруг ТЦК

За время функционирования этой институции с ней было связано несколько громких скандалов. Так, после появления ряда сообщений о коррупции в структурах ТЦК, сообщений, связанных прежде всего с руководителями областных территориальных центров комплектования, Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение об увольнении всех руководителей областных ТЦК.

После этого власти заявили об изменениях в кадровом вопросе территориальных центров комплектования. В ТЦК должны были направить тех военнослужащих, которые, находясь на линии фронта, получили ранения, контузии и т.д. — и больше не имели возможности эффективно вести боевые действия.

Другим громким скандалом стали многочисленные административные задержания военнообязанных лиц на улицах и принудительная доставка в ТЦК, после чего часть этих граждан довольно быстро, в основном формальном процессе военно-врачебной комиссии признавали годными к военной службе и отправляли в ВСУ.

Этот процесс в народе назвали "бусификацией". Тема бусификации получила широкое освещение в украинских и даже зарубежных СМИ, а уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец даже заявил о системном характере нарушений прав военнообязанных со стороны работников ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, в каких случаях украинские суды отменяют штрафы, наложенные ТЦК за нарушение правил воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, что народный депутат Виталий Войцеховский заявил в эфире Ранок.LIVE о причинах нарушений работниками ТЦК прав человека.