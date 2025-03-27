Омбудсмен відреагував на порушення прав людини представниками ТЦК та СП

Працівники ТЦК та СП затримують чоловіка. Скриншот відео

Порушення прав людини із боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру. Можна подумати, що незаконні затримання та побиття громадян стали новим вірусним трендом, який неможливо зупинити без жорстокої реакції держави.

Про це в середу, 26 березня, заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За словами омбудсмена, найбільш кричущими є випадки, коли військовослужбовці ТЦК та СП проявляють насильство та зловживають владними повноваженнями. Були випадки, коли групи людей силоміць затримували військовозобов'язаних на вулицях, у торгових центрах, біля метро, застосовуючи грубу фізичну силу. Також надходили повідомлення про ситуації, коли представники ТЦК та СП навмисно спричиняли ДТП, щоб зупинити велосипедистів або мотоциклістів.

Порушення з боку працівників ТЦК та СП:

позбавлення права на правовий захист: до затриманих не допускають адвокатів;

приховування інформації про затриманих: родичам і правозахисникам не повідомляють, де перебуває військозобов'язаний;

недопущення представників Уповноваженого ВРУ із прав людини;

примусове підписання документів: людей змушують підписувати повістки або інші документи без роз'яснення їх змісту та інших правових наслідків;

затримання без належних підстав: були випадки, коли мобілізаційні заходи застосовували до тих, хто має законні підстави для відстрочки або взагалі не підлягає мобілізації.

"Системність і масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні задля забезпечення додержання прав людини в межах мобілізаційного процесу", — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, чоловіків, які порушують військовий облік, можуть оголосити в розшук ТЦК та СП. Метою такого розшуку є доставляння порушників до центру комплектування, складання адміністративного протоколу та накладання штрафу.

Також ми повідомляли, що на Львівщині винесли вирок військовозобов'язаному, який ухилився від військового призову. Чоловік перед віправленням до військової частини утік з автобуса з мобілізованими.