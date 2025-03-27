Омбудсмен отреагировал на нарушение прав человека представителями ТЦК и СП

Работники ТЦК и СП задерживают мужчину. Скриншот видео

Нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер. Можно подумать, что незаконные задержания и избиения граждан стали новым вирусным трендом, который невозможно остановить без жестокой реакции государства.

Об этом в среду, 26 марта, заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам омбудсмена, наиболее вопиющими являются случаи, когда военнослужащие ТЦК и СП проявляют насилие и злоупотребляют властными полномочиями. Были случаи, когда группы людей силой задерживали военнообязанных на улицах, в торговых центрах, возле метро, применяя грубую физическую силу. Также поступали сообщения о ситуациях, когда представители ТЦК и СП намеренно создавали ДТП, чтобы остановить велосипедистов или мотоциклистов.

Нарушения со стороны работников ТЦК и СП:

лишение права на правовую защиту: к задержанным не допускают адвокатов;

утаивание информации о задержанных: родственникам и правозащитникам не сообщают, где находится военнообязанный;

недопущение представителей Уполномоченного ВРУ по правам человека;

принудительное подписание документов: людей заставляют подписывать повестки или другие документы без разъяснения их содержания и других правовых последствий;

задержание без надлежащих оснований: были случаи, когда мобилизационные меры применяли к тем, кто имеет законные основания для отсрочки или вообще не подлежит мобилизации.

"Системность и масштабность этих нарушений требуют срочных решений на государственном уровне для обеспечения соблюдения прав человека в рамках мобилизационного процесса", — подчеркнул Лубинец.

Напомним, мужчин, которые нарушают воинский учет, могут объявить в розыск ТЦК и СП. Целью такого розыска является доставка нарушителей в центр комплектования, составление административного протокола и наложение штрафа.

Также мы сообщали, что на Львовщине вынесли приговор военнообязанному, который уклонился от военного призыва. Мужчина перед отправлением в воинскую часть сбежал из автобуса с мобилизованными.