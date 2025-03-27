Омбудсмен отреагировал на нарушение прав человека представителями ТЦК и СП

Нарушения прав человека работниками ТЦК системные, — омбудсмен
Нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер. Можно подумать, что незаконные задержания и избиения граждан стали новым вирусным трендом, который невозможно остановить без жестокой реакции государства.
Об этом в среду, 26 марта, заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Как представители ТЦК и СП нарушают права человека
По словам омбудсмена, наиболее вопиющими являются случаи, когда военнослужащие ТЦК и СП проявляют насилие и злоупотребляют властными полномочиями. Были случаи, когда группы людей силой задерживали военнообязанных на улицах, в торговых центрах, возле метро, применяя грубую физическую силу. Также поступали сообщения о ситуациях, когда представители ТЦК и СП намеренно создавали ДТП, чтобы остановить велосипедистов или мотоциклистов.
Нарушения со стороны работников ТЦК и СП:
- лишение права на правовую защиту: к задержанным не допускают адвокатов;
- утаивание информации о задержанных: родственникам и правозащитникам не сообщают, где находится военнообязанный;
- недопущение представителей Уполномоченного ВРУ по правам человека;
- принудительное подписание документов: людей заставляют подписывать повестки или другие документы без разъяснения их содержания и других правовых последствий;
- задержание без надлежащих оснований: были случаи, когда мобилизационные меры применяли к тем, кто имеет законные основания для отсрочки или вообще не подлежит мобилизации.
"Системность и масштабность этих нарушений требуют срочных решений на государственном уровне для обеспечения соблюдения прав человека в рамках мобилизационного процесса", — подчеркнул Лубинец.
Напомним, мужчин, которые нарушают воинский учет, могут объявить в розыск ТЦК и СП. Целью такого розыска является доставка нарушителей в центр комплектования, составление административного протокола и наложение штрафа.
Также мы сообщали, что на Львовщине вынесли приговор военнообязанному, который уклонился от военного призыва. Мужчина перед отправлением в воинскую часть сбежал из автобуса с мобилизованными.
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