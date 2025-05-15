Штраф від ТЦК - якими наслідками обернеться несплата штрафу

Співробітники ТЦК з документами про штрафи. Фото: УНІАН

Несплата штрафу від територіального центру комплектування за порушення правил військового обліку може обернутися для громадянина цілою низкою наслідків. Це і збільшення розміру штрафу, і примусове його стягнення за допомогою відповідної державної структури.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Штраф, який територіальний центр комплектування наклав на порушника військового обліку, має бути сплачений громадянином протягом 15 календарних днів.

Якщо ж штраф залишиться несплаченим, проти громадянина можуть бути застосовані певні санкції.

Так, зокрема, розмір штрафу після несплати у відведений строк зросте удвічі.

Інші наслідки для порушника військового обліку

Крім того, ТЦК має право направити до Державної виконавчої служби запит щодо примусового стягнення штрафу з порушника військового обліку.

Також проти цього громадянина можуть бути відкриті нові адміністративні справи із відповідними наслідками у вигляді нових штрафів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має громадянин на оскарження штрафу від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, які три фактори впливають на строки отримання штрафів від ТЦК.