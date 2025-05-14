Непридатність до військової служби - як отримати рішення ТЦК

Громадянин подає скаргу в ТЦК. Фото: "Мілітарний"

Якщо територіальний центр комплектування затримує ухвалення рішення щодо виключення громадянина з військового обліку за результатами ВЛК, громадянин має право на скаргу. Можна звернутися зі скаргою до регіональної військово-лікарської комісії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виключення з обліку після ВЛК

Для того, аби бути виключеним з військового обліку за станом здоров’я, військовозобов’язаний громадянин має пройти військово-лікарську комісію.

Саме на підставі рішення ВЛК територіальний центр комплектування і має ухвалити рішення про виключення громадянина з обліку.

До юристів звернувся громадянин, який зазначив, що ТЦК уже майже 5 місяців розглядає справу про його непридатність до військової служби і виключення з військового обліку.

Громадянин поцікавився, що йому потрібно зробити у ситуації із таким затягуванням.

Куди скаржитися на затримку рішення

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що громадянин має право поскаржитися на дії свого ТЦК у вищі інстанції, зокрема, у військово-лікарські комісії вищого рівня.

"Звертайтесь із заявою до регіональної ВЛК щодо стану розгляду Вашої справи", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, куди і як можна поскаржитися на незаконні дії територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії.