Скарга на дії ТЦК — коли ТЦК не має права втручатися у результати ВЛК

Працівник ТЦК з документами. Фото: "Главком"

Якщо територіальний центр комплектування не віддає результати ВЛК родині особи, яка пройшла цю комісію, то вони можуть поскаржитися на такі дії ТЦК. У центру комплектування немає таких повноважень, зазначили юристи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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У ТЦК не віддають документи

До юристів звернулася громадянка, син якої пройшов військово-лікарську комісію для визнання його непридатним до військової служби і виключення з військового обліку, а у ТЦК не віддають результат ВЛК, мотивуючи це тим, що призовники не повинні проходити ВЛК.

Громадянка поцікавилася, чи можливо якось витребувати у ТЦК це рішення — і як взагалі оскаржити незаконні дії територіального центру комплектування.

"Той факт, що призовникам не потрібно проходити ВЛК, не скасовує того факту, що хлопець його пройшов", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Яких повноважень у ТЦК немає

Юрист пояснив, що варто зробити громадянам у такій ситуації.

"Потрібно, по-перше, звернутися до ТЦК та витребувати результати медичного огляду. По-друге, написати скаргу до обласного ТЦК на дії ТЦК, який самостійно приймає рішення з приводу того чи потрібно направляти на затвердження вже пройдену ВЛК", — підкреслив Айвазян.

Він додав, що територіальний центр комплектування не має таких повноважень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржити неправильні дані у військово-лікарській комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна просто не підписати висновок ВЛК, а не оскаржувати його.