Жалоба на действия ТЦК — когда ТЦК не имеет права вмешиваться в результаты ВВК

Работник ТЦК с документами. Фото: "Главком"

Если территориальный центр комплектования не отдает результаты ВВК семье лица, которое прошло эту комиссию, то они могут пожаловаться на такие действия ТЦК. У центра комплектования нет таких полномочий, отметили юристы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратилась гражданка, сын которой прошел военно-врачебную комиссию для признания его непригодным к военной службе и исключения с воинского учета, а в ТЦК не отдают результат ВВК, мотивируя это тем, что призывники не должны проходить ВВК.

Гражданка поинтересовалась, возможно ли как-то истребовать у ТЦК это решение — и как вообще обжаловать незаконные действия территориального центра комплектования.

"Тот факт, что призывникам не нужно проходить ВВК, не отменяет того факта, что парень его прошел", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Каких полномочий у ТЦК нет

Юрист объяснил, что следует сделать гражданам в такой ситуации.

"Нужно, во-первых, обратиться в ТЦК и истребовать результаты медицинского осмотра. Во-вторых, написать жалобу в областной ТЦК на действия ТЦК, который самостоятельно принимает решение по поводу того нужно ли направлять на утверждение уже пройденную ВВК", — подчеркнул Айвазян.

Он добавил, что территориальный центр комплектования не имеет таких полномочий.

Напомним, мы ранее писали о том, как обжаловать неправильные данные в военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли просто не подписать заключение ВВК, а не оспаривать его.