Скарга на ТЦК - як подати, якщо у висновку ВЛК помилка

Процес проходження ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Якщо у висновку військово-лікарської комісії діагноз чи хвороба вказані неправильно, військовозобов’язаний громадянин має право на повторний медичний огляд. Втім, можна обійтися із повторної ВЛК, для цього потрібно подати відповідну скаргу до вищих інстанцій.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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У процесі військового обліку деякі громадяни виявили, що у висновках військово-лікарської комісії їхні діагнози чи взагалі захворювання вказані неправильно.

До юристів звернулися громадяни, поцікавившись, що можна зробити у ситуації, коли на ВЛК рівень захворювання був вказаний більш легким, ніж є насправді.

"Вам треба звернутися до голови ТЦК із заявою про направлення на переогляд до обласної ВЛК", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Коли можна обійтися без нового обстеження

Юрист додав, що існує й інший варіант вирішення цієї ситуації без проходження повторної військово-лікарської комісії.

"Або ж можна оскаржити рішення ВЛК ТЦК до обласної ВЛК", — зазначив Айвазян.

Він також додав, що рішення усіх наступних ВЛК можна оскаржувати на вищому рівні — аж до скарги на військово-лікарську комісію регіону, яку має розглянути центральна ВЛК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо ТЦК не відповідає на лист-запит.

Додамо, ми повідомляли про те, куди звертатися для оскарження штрафу ТЦК.