Жалоба на ТЦК - как подать, если в заключении ВВК ошибка

Процесс прохождения ВВК. Фото: "АрміяInform"

Если в заключении военно-врачебной комиссии диагноз или болезнь указаны неправильно, военнообязанный гражданин имеет право на повторный медицинский осмотр. Впрочем, можно обойтись без повторной ВВК, для этого нужно подать соответствующую жалобу в вышестоящие инстанции.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В процессе воинского учета некоторые граждане обнаружили, что в выводах военно-врачебной комиссии их диагнозы или вообще заболевания указаны неправильно.

К юристам обратились граждане, поинтересовавшись, что можно сделать в ситуации, когда на ВВК уровень заболевания был указан более легким, чем есть на самом деле.

"Вам надо обратиться к председателю ТЦК с заявлением о направлении на переосвидетельствование в областную ВВК", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Когда можно обойтись без нового обследования

Юрист добавил, что существует и другой вариант решения этой ситуации без прохождения повторной военно-врачебной комиссии.

"Или же можно обжаловать решение ВВК ТЦК в областной ВВК", — отметил Айвазян.

Он также добавил, что решения всех следующих ВВК можно обжаловать на высшем уровне — вплоть до жалобы на военно-врачебную комиссию региона, которую должна рассмотреть центральная ВВК.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, если ТЦК не отвечает на письмо-запрос.

Добавим, мы сообщали о том, куда обращаться для обжалования штрафа ТЦК.