Жалоба на ТЦК - как подать, если в заключении ВВК ошибка

Ошибка в заключении ВВК — как пожаловаться на ТЦК
Если в заключении военно-врачебной комиссии диагноз или болезнь указаны неправильно, военнообязанный гражданин имеет право на повторный медицинский осмотр. Впрочем, можно обойтись без повторной ВВК, для этого нужно подать соответствующую жалобу в вышестоящие инстанции.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Повторная ВВК для установления точного диагноза
В процессе воинского учета некоторые граждане обнаружили, что в выводах военно-врачебной комиссии их диагнозы или вообще заболевания указаны неправильно.
К юристам обратились граждане, поинтересовавшись, что можно сделать в ситуации, когда на ВВК уровень заболевания был указан более легким, чем есть на самом деле.
"Вам надо обратиться к председателю ТЦК с заявлением о направлении на переосвидетельствование в областную ВВК", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Когда можно обойтись без нового обследования
Юрист добавил, что существует и другой вариант решения этой ситуации без прохождения повторной военно-врачебной комиссии.
"Или же можно обжаловать решение ВВК ТЦК в областной ВВК", — отметил Айвазян.
Он также добавил, что решения всех следующих ВВК можно обжаловать на высшем уровне — вплоть до жалобы на военно-врачебную комиссию региона, которую должна рассмотреть центральная ВВК.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать, если ТЦК не отвечает на письмо-запрос.
Добавим, мы сообщали о том, куда обращаться для обжалования штрафа ТЦК.
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