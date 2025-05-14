Непригодность к военной службе - как получить решение ТЦК

Гражданин подает жалобу в ТЦК. Фото: "Мілітарний"

Если территориальный центр комплектования задерживает принятие решения об исключении гражданина с воинского учета по результатам ВВК, гражданин имеет право на жалобу. Можно обратиться с жалобой в региональную военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Исключение с учета после ВВК

Для того, чтобы быть исключенным с воинского учета по состоянию здоровья, военнообязанный гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию.

Именно на основании решения ВВК территориальный центр комплектования и должен принять решение об исключении гражданина с учета.

К юристам обратился гражданин, который отметил, что ТЦК уже почти 5 месяцев рассматривает дело о его непригодности к военной службе и исключении с воинского учета.

Гражданин поинтересовался, что ему нужно сделать в ситуации с таким затягиванием.

Куда жаловаться на задержку решения

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что гражданин имеет право пожаловаться на действия своего ТЦК в высшие инстанции, в частности, в военно-врачебные комиссии высшего уровня.

"Обращайтесь с заявлением в региональную ВВК о состоянии рассмотрения Вашего дела", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, куда и как можно пожаловаться на незаконные действия территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли обжаловать решение военно-врачебной комиссии.