Скарги на ТЦК - куди можна поскаржитися та як діяти

Незаконні дії ТЦК — куди звертатися
Військовозобов’язані громадяни мають право на скаргу на дії територіального центру комплектування. Оскаржити незаконні дії ТЦК можна як через особисте подання заяви, так і в телефонному режимі.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.
Письмова скарга на дії ТЦК
Громадяни України мають право оскаржувати ті чи інші дії територіального центру комплектування, якщо вони здаються їм незаконними.
Одним із варіантів, як пояснив адвокат Євген Олександрович, є подання скарг.
Скаргу на дії ТЦК можна подати до:
- обласного ТЦК;
- Міноборони.
Телефонна скарга та судовий позов
Крім того, можна звернутися у державні структури дистанційно, подзвонивши на гарячу лінію.
Оскаржити дії ТЦК можна на гарячих лініях:
- Міноборони — 0800500442;
- Кабміну — 1545 (цілодобово).
Третій шлях – подання адміністративного позову в Окружнгий адміністративний суд.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржити неправомірне рішення військово-лікарської комісії.
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