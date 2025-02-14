Скарги на ТЦК - куди можна поскаржитися та як діяти

Співробітники ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язані громадяни мають право на скаргу на дії територіального центру комплектування. Оскаржити незаконні дії ТЦК можна як через особисте подання заяви, так і в телефонному режимі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.

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Громадяни України мають право оскаржувати ті чи інші дії територіального центру комплектування, якщо вони здаються їм незаконними.

Одним із варіантів, як пояснив адвокат Євген Олександрович, є подання скарг.

Скаргу на дії ТЦК можна подати до:

обласного ТЦК;

Міноборони.

Телефонна скарга та судовий позов

Крім того, можна звернутися у державні структури дистанційно, подзвонивши на гарячу лінію.

Оскаржити дії ТЦК можна на гарячих лініях:

Міноборони — 0800500442;

Кабміну — 1545 (цілодобово).

Третій шлях – подання адміністративного позову в Окружнгий адміністративний суд.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржити неправомірне рішення військово-лікарської комісії.

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