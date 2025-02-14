Жалобы на ТЦК - куда можно пожаловаться и как действовать

Сотрудники ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанные граждане имеют право на жалобу на действия территориального центра комплектования. Обжаловать незаконные действия ТЦК можно как через личную подачу заявления, так и в телефонном режиме.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

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Граждане Украины имеют право обжаловать те или иные действия территориального центра комплектования, если они кажутся им незаконными.

Одним из вариантов, как пояснил адвокат Евгений Александрович, является подача жалоб.

Жалобу на действия ТЦК можно подать в:

областной ТЦК;

Минобороны.

Телефонная жалоба и судебный иск

Кроме того, можно обратиться в государственные структуры дистанционно, позвонив на горячую линию.

Обжаловать действия ТЦК можно на горячих линиях:

Минобороны — 0800500442;

Кабмина — 1545 (круглосуточно).

Третий путь — подача административного иска в Окружной административный суд.

Напомним, мы ранее писали о том, как обжаловать неправомерное решение военно-врачебной комиссии.

Также мы сообщали о том, как военнослужащий может обжаловать незаконные действия командира.