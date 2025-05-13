Штрафи від ТЦК - строки отримання штрафів

Працівник територіального центру комплектування. Фото: "АрміяInform"

Швидкість роботи територіального центру комплектування прямо впливає на час накладення штрафу від ТЦК. Крім того, процес винесення штрафу можуть загальмувати переміщення громадянина територією України та оскарження ним дій ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Адміністративні покарання від ТЦК

Порушення правил військового обліку вважаються адміністративним правопорушенням.

Відповідно покарання за ці порушення встановлюються Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Базовим покаранням у такому випадку є адміністративне стягнення, тобто штраф.

Юристи пояснили, які фактори є основними у процесі оформлення штрафу територіальним центром комплектування.

Три фактори, які впливають на час накладення штрафу

Найголовнішим фактором щодо термінів накладення штрафу є оперативність роботи територіального центру комплектування.

"В різних регіонах України строки розгляду справ можуть значно відрізнятися. У деяких випадках процес може зайняти від кількох днів до кількох тижнів залежно від завантаженості територіальних центрів комплектування", — йдеться у пояснення юристів.

На терміни накладення штрафів можуть впливати переміщення громадян по території України.

"Якщо громадянин змінив місце проживання або не проживає за вказаною адресою (при оновленні даних), це може затримати отримання штрафу", — пояснили правники.

І ще одним фактором є можливість та бажання громадянина оскаржити ті чи інші дії з боку ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як сплатити штраф від ТЦК з 50%-вою знижкою.

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