Штрафы от ТЦК - сроки получения штрафов

Работник территориального центра комплектования. Фото: "АрміяInform"

Скорость работы территориального центра комплектования прямо влияет на время наложения штрафа от ТЦК. Кроме того, процесс вынесения штрафа могут затормозить перемещение гражданина по территории Украины и обжалование им действий ТЦК.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Административные наказания от ТЦК

Нарушение правил воинского учета считаются административным правонарушением.

Соответственно наказания за эти нарушения устанавливаются Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Базовым наказанием в таком случае является административное взыскание, то есть штраф.

Юристы объяснили, какие факторы являются основными в процессе оформления штрафа территориальным центром комплектования.

Три фактора, которые влияют на время наложения штрафа

Самым главным фактором относительно сроков наложения штрафа является оперативность работы территориального центра комплектования.

"В разных регионах Украины сроки рассмотрения дел могут значительно отличаться. В некоторых случаях процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от загруженности территориальных центров комплектования", — говорится в объяснении юристов.

На сроки наложения штрафов могут влиять перемещения граждан по территории Украины.

"Если гражданин сменил место жительства или не проживает по указанному адресу (при обновлении данных), это может задержать получение штрафа", — пояснили юристы.

И еще одним фактором является возможность и желание гражданина обжаловать те или иные действия со стороны ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, как оплатить штраф от ТЦК с 50%-ной скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли заблокировать счета гражданина, оштрафованного за нарушение воинского учета.

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