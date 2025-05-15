Штраф от ТЦК - какими последствиями обернется неуплата штрафа

Сотрудники ТЦК с документами о штрафах. Фото: УНІАН

Неуплата штрафа от территориального центра комплектования за нарушение правил воинского учета может обернуться для гражданина целым рядом последствий. Это и увеличение размера штрафа, и принудительное его взыскание с помощью соответствующей государственной структуры.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Штраф, который территориальный центр комплектования наложил на нарушителя воинского учета, должен быть оплачен гражданином в течение 15 календарных дней.

Если же штраф останется неуплаченным, против гражданина могут быть применены определенные санкции.

Так, в частности, размер штрафа после неуплаты в отведенный срок возрастет вдвое.

Другие последствия для нарушителя воинского учета

Кроме того, ТЦК имеет право направить в Государственную исполнительную службу запрос о принудительном взыскании штрафа с нарушителя воинского учета.

Также против этого гражданина могут быть открыты новые административные дела с соответствующими последствиями в виде новых штрафов.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет гражданин на обжалование штрафа от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какие три фактора влияют на сроки получения штрафов от ТЦК.