Штраф от ТЦК - какими последствиями обернется неуплата штрафа

Неуплата штрафа ТЦК — три возможных последствия
Неуплата штрафа от территориального центра комплектования за нарушение правил воинского учета может обернуться для гражданина целым рядом последствий. Это и увеличение размера штрафа, и принудительное его взыскание с помощью соответствующей государственной структуры.
Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.
Что будет с размером штрафа после неуплаты
Штраф, который территориальный центр комплектования наложил на нарушителя воинского учета, должен быть оплачен гражданином в течение 15 календарных дней.
Если же штраф останется неуплаченным, против гражданина могут быть применены определенные санкции.
Так, в частности, размер штрафа после неуплаты в отведенный срок возрастет вдвое.
Другие последствия для нарушителя воинского учета
Кроме того, ТЦК имеет право направить в Государственную исполнительную службу запрос о принудительном взыскании штрафа с нарушителя воинского учета.
Также против этого гражданина могут быть открыты новые административные дела с соответствующими последствиями в виде новых штрафов.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет гражданин на обжалование штрафа от ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, какие три фактора влияют на сроки получения штрафов от ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!