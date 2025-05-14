Штраф від ТЦК - оскарження штрафу, терміни

Працівники ТЦК оформлюють документи. Фото: Sobitie

Військовозобов’язаний громадянин має 10 днів для того, аби оскаржити штраф від територіального центру комплектування. Оскаржити при цьому можна лише постанову про сам штраф, тоді як факт правопорушення не підлягає оскарженню.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

Реклама

Читайте також:

Що саме може оскаржити порушник військового обліку

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити штраф від територіального центру комплектування за порушення правил військового обліку.

"Оскарженню підлягає лише постанова про накладення грошового штрафу, оскаржити протокол про вчинення правопорушення або подання в розшук неможливо", — зазначили юристи.

Термін для оскарження штрафу від ТЦК

У матеріалі від inseinin.com.ua пояснили, скільки часу закон надає громадянину на процес оскарження штрафу.

"Для оскарження штрафу від ТЦК та СП необхідно протягом 10 днів підготувати та направити позовну заяву до місцевого суду за місцем знаходження позивача або відповідача", — йдеться у поясненні юристів.

Якщо ж постанову вручили військовозобов’язаному пізніше, то разом із оскарженням штрафу потрібно ще й подавати заяву про поновлення пропущеного строку на оскарження.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які фактори впливають на отримання штрафу від територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках суди скасовують рішення ТЦК про штрафи для порушників військового обліку.