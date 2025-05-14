Штраф от ТЦК - обжалование штрафа, сроки

Работники ТЦК оформляют документы. Фото: Sobitie

Военнообязанный гражданин имеет 10 дней для того, чтобы обжаловать штраф от территориального центра комплектования. Обжаловать при этом можно только постановление о самом штрафе, тогда как факт правонарушения не подлежит обжалованию.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать штраф от территориального центра комплектования за нарушение правил воинского учета.

"Обжалованию подлежит только постановление о наложении денежного штрафа, обжаловать протокол о совершении правонарушения или представление в розыск невозможно", — отметили юристы.

Срок для обжалования штрафа от ТЦК

В материале от inseinin.com.ua объяснили, сколько времени закон предоставляет гражданину на процесс обжалования штрафа.

"Для обжалования штрафа от ТЦК и СП необходимо в течение 10 дней подготовить и направить исковое заявление в местный суд по месту нахождения истца или ответчика", — говорится в объяснении юристов.

Если же постановление вручили военнообязанному позже, то вместе с обжалованием штрафа нужно еще и подавать заявление о восстановлении пропущенного срока на обжалование.

Напомним, мы ранее писали о том, какие факторы влияют на получение штрафа от территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях суды отменяют решения ТЦК о штрафах для нарушителей воинского учета.