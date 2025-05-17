Для працівників ТЦК та СП можуть розробити нову форму — деталі

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Львівський ОТЦК

Народний депутат Олексій Гончаренко подав до Кабінету Міністрів України звернення щодо зміни форми для ТЦК та СП. Він вважає, що працівники військкоматів мають носити інакшу форму, аніж військові.

Про це Гончаренко написав у Telegram у суботу, 17 травня.

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Зміна форми для ТЦК

"ТЦК не мають носити піксель, вимагаю від Кабміну та Міноборони, щоб їм розробили іншу форму", — йдеться у повідомленні.

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За словами нардепа, до нього активно звертаються військовослужбовці та просять зробити щось з тим, що їх плутають з працівниками ТЦК. Через це "військові стали соромитись одягати піксель".

"Косі погляди, люди розбігаються в різні боки тільки щоб тебе оминути, а в крайніх випадках доходить навіть до бійки", — зазначив Гончаренко.

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Він наголосив, що це неприпустимим й вимагає рішення, а також назвав питанням поваги, безпеки та справедливості.

Скриншот допису Гончаренка

Нагадаємо, юристи назвали три основні види порушення, через які ТЦК можуть накласти штраф на військовозобов'язаного.

Також раніше Гончаренко висловив думку, що ТЦК та СП треба розпустити.