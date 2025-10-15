МОУ вперше закуповує бронежилети в розширеній комплектація — у чому їхня особливість

Військовий у бронежилеті. Фото: Міноборони України

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони України вперше закуповує модульні бронежилети в розширеній комплектації 1–11. У таких бронежилетах є додаткові модульні елементи для захисту бійців.

Про це у вівторок, 14 жовтня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Реклама

Читайте також:

Які бронежилети закуповують

Понад 90% травм, яких зазнають військові, виникають від уламків, тому в липні поточного року МОУ затвердило ще три елементи захисту до модульного бронежилета. Йдеться про захист передпліччя, гомілки та куприка. Нові елементи мають здатність зупиняти пістолетну кулю та уламки вагою до 1,1 грама, які рухаються зі швидкістю до 600 м/с. Крім того, захис передпліччя й гомілки, захищає ще й коліна та лікті.

Які елементи включає повна комплектація бронежилета:

фронтальний та тильний чохли із м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом;

чохли захисту паху і шиї з м’яким балістичним елементом;

чохли з м’якими балістичними елементами для захисту плечей та стегон;

камербанд;

розвантажувальний ремінь із м’яким балістичним елементом;

захист передпліччя;

захист гомілки;

захист куприка.

Виріб входить до камуфляжу ММ-14 ("піксель") із жорстким бронеелементом 2-го типу з керамокомпозитних матеріалів.

"Такий бронежилет сприяє підвищенню рівня захищеності особового складу, а також кращій адаптації під різні бойові сценарії", — наголосили в оборонному відомостві.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що в Україні планують змінити камуфляжі для військових. Йдеться про заміну ММ-14 ("пікселя") на ММ-25 з іншим малюнком.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко закликав Верховну Раду змінити форму ТЦК та СП. На його думку, працівники військкомату не мають носити "піксель".