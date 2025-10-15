Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Підвищений захист — які бронежилети вперше закуповує МОУ

Підвищений захист — які бронежилети вперше закуповує МОУ

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 07:30
МОУ вперше закуповує бронежилети в розширеній комплектація — у чому їхня особливість
Військовий у бронежилеті. Фото: Міноборони України

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони України вперше закуповує модульні бронежилети в розширеній комплектації 1–11. У таких бронежилетах є додаткові модульні елементи для захисту бійців.

Про це у вівторок, 14 жовтня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Реклама
Читайте також:

Які бронежилети закуповують 

Понад 90% травм, яких зазнають військові, виникають від уламків, тому в липні поточного року МОУ затвердило ще три елементи захисту до модульного бронежилета. Йдеться про захист передпліччя, гомілки та куприка. Нові елементи мають здатність зупиняти пістолетну кулю та уламки вагою до 1,1 грама, які рухаються зі швидкістю до 600 м/с. Крім того, захис передпліччя й гомілки, захищає ще й коліна та лікті. 

Які елементи включає повна комплектація бронежилета:

  • фронтальний та тильний чохли із м’яким балістичним елементом та жорстким бронеелементом;
  • чохли захисту паху і шиї з м’яким балістичним елементом;
  • чохли з м’якими балістичними елементами для захисту плечей та стегон;
  • камербанд;
  • розвантажувальний ремінь із м’яким балістичним елементом;
  • захист передпліччя;
  • захист гомілки;
  • захист куприка. 

Виріб входить до камуфляжу ММ-14 ("піксель") із жорстким бронеелементом 2-го типу з керамокомпозитних матеріалів.

"Такий бронежилет сприяє підвищенню рівня захищеності особового складу, а також кращій адаптації під різні бойові сценарії", — наголосили в оборонному відомостві.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що в Україні планують змінити камуфляжі для військових. Йдеться про заміну ММ-14 ("пікселя") на ММ-25 з іншим малюнком.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко закликав Верховну Раду змінити форму ТЦК та СП. На його думку, працівники військкомату не мають носити "піксель".

Міноборони військовослужбовці фронт військова форма захист бронежилет
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації