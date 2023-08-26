Мобилизация в Украине — что угрожает мужчинам, не ставшим на военный учет

Учет военнообязанных мужчин в Украине. Фото: ГПСУ

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и должны состоять на военном учете. Это помогает военным оценивать и формировать мобилизационный резерв для выполнения мобилизационных планов во время особого правового режима.

Как проходит процедура взятия на учет и что будет, если на него не стать, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии Факты ICTV.

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Какие виды военного учета

Есть три вида военного учета, он делится на учет:

призывников;

военнообязанных;

резервистов.

Кто ведет военный учет

Военный учет должны осуществлять:

ТЦК и СП (военнослужащие);

если нет ТЦК, местные органы самоуправления (села, селения, поселения городского типа);

работодатели, компании, учреждения и т.п.;

дипломатические украинские учреждения за границей.

Военнообязанный обновляет военно-учетные данные в территориальном центре. Фото: МОТЦК и СП

Как стать на военный учет в ТЦК и СП

По словам адвоката, все правила об учете регулируются ЗУ "О воинской обязанности и военной службе". Эта процедура касается всех украинских мужчин.

Чтобы стать на военный учет, необходимо лично обратиться в ТЦК и СП и предоставить необходимые документы:

заявление о взятии на военный учет;

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

свидетельство о рождении детей (если есть);

письмо убытия из ЖЭКа.

Все украинцы, которые становятся на военный учет, обязательно проходят военно-врачебную комиссию.

Следует отметить, что взятие на военный учет не означает, что вас сразу заберут на военную службу или отправят на фронт.

Военный учет ведется с целью определения имеющихся человеческих мобилизационных ресурсов и их накопления для обеспечения полного и качественного укомплектования Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения личным составом в мирное время и в особый период.

Военнообязанный обновляет военно-учетные данные в территориальном центре. Фото: ЖОТЦК и СП

Что будет, если не стать на военный учет

Правовед отмечает, что в Украине за игнорирование постановки на военный учет предусмотрена ответственность.

"На сегодня предусмотрены штрафы лицам за то, что они не станут на военный учет. Однако это не существенное правонарушение", — говорит Кравец.

Таким образом, предусмотрена административная ответственность по статье 210 Кодекса Украины об админправонарушениях.

"Штрафы для военнообязанных предусмотрены в размере от 510 до 850 грн. За повторное нарушение в течение года — от 850 до 1 700 грн", — говорит адвокат.

В то же время отмечает Кравец, за уклонение от военного учета предусмотрена ответственность по ст. 337 УК — от 5 100 до 8 500 грн или исправительные работы до одного года.

Кстати, штрафы могут налагаться и на руководителей предприятия, где работает лицо.

Ранее мы писали, еще одну категорию украинцев собираются освободить от военной службы, если будет соблюден один важный нюанс.

Напомним, мы сообщали, могут ли вручить повестку военнообязанному, имеющему отсрочку от мобилизации.

Также мы рассказывали, могут ли привлечь к ответственности мужчин за неявку в ТЦК, если вызвали без повестки.