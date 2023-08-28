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Працевлаштування без військового обліку: у ТЦК пояснили, чи це можливо

28 серпня 2023 20:45
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Чи можна влаштуватися на роботу без військового обліку: у ТЦК пояснили
Працевлаштування військовозобов'язаного без військового квитка. Колаж: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Понад 500 днів в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, які були оголошені через повномасштабне вторгнення Росії. Військовозобов'язані українці повинні стати на військовий облік для того, щоб держава знала, який мобілізаційний резерв вона має та скільки громадян здатні стати на захист Батьківщини у разі потреби. Проте є багато українців, які досі цього не зробили. 

Чи можуть вони влаштуватися на роботу у такому випадку, на це питання відповіли у Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Як відомо, українським законодавством, а саме постановою КМУ № 1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку", передбачені певні правила щодо працевлаштування військовозобов’язаних.

У ТЦК повідомили, що військовозобов’язаних, призовників та резервістів можна брати на роботу лише в тому випадку, якщо вони перебувають на військовому обліку у районних (міських) ТЦК та СП.

А кожен роботодавець при прийнятті військовозобов'язаного чоловіка на роботу має  перевіряти наявність військово-облікових документів:

  • приписне — для призовників;
  • військовий квиток чи тимчасове посвідчення — для військовозобов'язаних;
  • військовий квиток — для резервістів.

Тобто у разі якщо кандидат на посаду не дає підтвердження про свій військовий облік, роботодавець не має права прийняти такого працівника на роботу, оскільки його прийняття на роботу буде суперечити Порядку.

У зверненні ТЦК зазначається, що за порушення законодавства роботодавці можуть нести відповідальність згідно із законом.

Зазначимо, за порушення передбачено штраф, розмір якого під час дії воєнного стану становить від 5 100 грн до 8 500 грн.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як має відбуватися процедура взяття на військовий облік та що буде, якщо проігнорувати його. 

Раніше ми повідомляли, чи мають право роботодавці звільняти працівників без військового квитка.

Також ми писали, кого можуть виключити з військового обліку та як має відбуватися ця процедура.  

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