Адвокат пояснив, чи потрібно проходити ВЛК, якщо маєш відстрочку від мобілізації

Військовий на прийомі в лікаря. Фото: google.com

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей час часто чоловіків змушують проходити військово-лікарську комісію навіть якщо вони мають документ про відстрочку від мобілізації.

Чи законно це, розповідає адвокатка Марія Левченко в Telegram.

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Чи потрібно проходити ВЛК, якщо маєш відстрочку

"Кожен військовозобов'язаний має проходити ВЛК мінімум раз на 5 років — так говорить наказ номер 402 Міноборони. Зараз, коли людина приходить за повісткою, або просто приходить до військкомату за умови, що вона давно не була на перевірці і треба перевірити стан здоров'я, тоді можуть направити на ВЛК", — зазначила Левченко.

Вона додала, що відстрочку дає не ВЛК, якщо людина опікується особою з обмеженими можливостями чи є студентом.

"Тому такого проходження ВЛК боятися не треба. Однак документи про відстрочку від мобілізації у такому випадку треба зареєструвати до проходження комісії", — додала адвокатка.

Коли можна оскаржити висновок ВЛК

Можливими підставами для оскарження висновків ВЛК є такі:

якщо лікар помилився з висновком та встановив не ту спеціалізацію наявності або відсутності хвороби;

при рішенні не враховано взаємозалежність хвороб;

лікар помилково встановив ступінь порушення функцій організму відповідно до таблиці Розкладу хвороб, станів і фізичних вад, що визначають придатність до військової служби;

при визначенні обмеженої придатності ВЛК не врахувала індивідуальні можливості виконання військових обов'язків.

В таких ситуаціях чоловіки можуть звернутися до юриста для судового оскарження рішення ВЛК або просити переглянути його в обласних військово-лікарських комісіях.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення перевести на електронний формат опрацювання документів, пов'язаних з діяльністю військово-лікарської комісії (ВЛК). Раніше всі необхідні документи, включаючи заяви про надання медичної відпустки або звільнення від служби, подавалися виключно на паперових носіях.