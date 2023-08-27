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Адвокат объяснил, нужно ли проходить ВВК, если имеешь отсрочку от мобилизации

27 августа 2023 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Адвокат объяснил, нужно ли проходить ВВК, если имеешь отсрочку от мобилизации
Военный на приеме у врача. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В это время часто мужчин заставляют проходить военно-врачебную комиссию даже если у них есть документ об отсрочке от мобилизации.

Законно ли это, рассказывает адвокат Мария Левченко в Telegram.

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Нужно ли проходить ВВК, если имеешь отсрочку

"Каждый военнообязанный должен проходить ВВК минимум раз в 5 лет — так говорит приказ номер 402 Минобороны. Сейчас, когда человек приходит за повесткой, или просто приходит в военкомат при условии, что он давно не был на проверке и нужно проверить состояние здоровья, тогда могут направить на ВВК", — отметила Левченко.

Она добавила, что отсрочку дает не ВВК, если человек занимается опекой над лицом с ограниченными возможностями или является студентом.

"Поэтому такого прохождения ВВК бояться не надо. Однако документы об отсрочке от мобилизации в таком случае нужно зарегистрировать до прохождения комиссии", — добавила адвокат.

Когда можно обжаловать заключение ВВК

Возможными основаниями для обжалования выводов ВВК есть следующие:

  • если врач ошибся с заключением и установил не ту специализацию наличия или отсутствия болезни;
  • при решении не учтена взаимозависимость болезней;
  • врач ошибочно установил степень нарушения функций организма в соответствии с таблицей расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих пригодность к военной службе;
  • при определении ограниченной пригодности ВВК не учла индивидуальные возможности исполнения воинских обязанностей.

В таких ситуациях мужчины могут обратиться к юристу для судебного обжалования решения ВВК или просить пересмотреть его в областных военно-врачебных комиссиях.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение перевести на электронный формат обработки документов, связанных с деятельностью военно-врачебной комиссии (ВВК). Ранее все необходимые документы, включая заявления о предоставлении медицинского отпуска или освобождении от службы, подавались исключительно на бумажных носителях.

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