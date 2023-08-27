Адвокат объяснил, нужно ли проходить ВВК, если имеешь отсрочку от мобилизации
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В это время часто мужчин заставляют проходить военно-врачебную комиссию даже если у них есть документ об отсрочке от мобилизации.
Законно ли это, рассказывает адвокат Мария Левченко в Telegram.
Нужно ли проходить ВВК, если имеешь отсрочку
"Каждый военнообязанный должен проходить ВВК минимум раз в 5 лет — так говорит приказ номер 402 Минобороны. Сейчас, когда человек приходит за повесткой, или просто приходит в военкомат при условии, что он давно не был на проверке и нужно проверить состояние здоровья, тогда могут направить на ВВК", — отметила Левченко.
Она добавила, что отсрочку дает не ВВК, если человек занимается опекой над лицом с ограниченными возможностями или является студентом.
"Поэтому такого прохождения ВВК бояться не надо. Однако документы об отсрочке от мобилизации в таком случае нужно зарегистрировать до прохождения комиссии", — добавила адвокат.
Когда можно обжаловать заключение ВВК
Возможными основаниями для обжалования выводов ВВК есть следующие:
- если врач ошибся с заключением и установил не ту специализацию наличия или отсутствия болезни;
- при решении не учтена взаимозависимость болезней;
- врач ошибочно установил степень нарушения функций организма в соответствии с таблицей расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих пригодность к военной службе;
- при определении ограниченной пригодности ВВК не учла индивидуальные возможности исполнения воинских обязанностей.
В таких ситуациях мужчины могут обратиться к юристу для судебного обжалования решения ВВК или просить пересмотреть его в областных военно-врачебных комиссиях.
Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение перевести на электронный формат обработки документов, связанных с деятельностью военно-врачебной комиссии (ВВК). Ранее все необходимые документы, включая заявления о предоставлении медицинского отпуска или освобождении от службы, подавались исключительно на бумажных носителях.