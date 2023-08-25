Кабмін затвердив електронний документообіг для проходження ВЛК, — Маляр

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр. Фото: glavnoe.in.ua

Кабінет міністрів України ухвалив рішення перевести на електронний формат опрацювання документів, пов'язаних з діяльністю військово-лікарської комісії (ВЛК). Раніше всі необхідні документи, включаючи заяви про надання медичної відпустки або звільнення від служби, подавалися виключно на паперових носіях.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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Що сказала Маляр про електронний документообіг

"Завдяки новій системі, розробленій Кабміном, цифровий документообіг істотно спростить взаємозв'язок різних структурних одиниць, які забезпечують роботу ВЛК. Так, військові більше не будуть змушені виконувати функції "посилальних", оскільки всі необхідні документи тепер будуть доступні в електронній формі", — сказала Маляр.

Серед документів, які тепер оброблятимуться в електронному вигляді, такі:

списки особового складу, що проходить лікування;

рішення ВЛК, підтверджені відповідними документами;

відомості про обставини травмування або поранення;

виписні із медичних карт пацієнтів;

заяви військовослужбовців про бажання взяти відпустку на лікування чи завершити службу з причин здоров'я;

окремі пункти наказів військових підрозділів.

Маляр також наголосила, що запровадження цієї системи є одним із ключових моментів стратегії удосконалення роботи ВЛК.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові звернулися до нього щодо посилення мобілізаційних заходів у нашій країні. За його словами, у цьому питанні потрібно "навести лад".