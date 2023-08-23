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Зеленский рассказал, усилят ли мобилизацию в Украине

23 августа 2023 21:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский рассказал, усилят ли мобилизацию в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему об усилении мобилизационных мер в нашей стране. По его словам, в этом вопросе нужно "навести порядок".

Об этом он заявил во время пресс-конференции в рамках "Крымской платформы".

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Обращение военнослужащих

"Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовывать. Все. Больше пока не могу вам ничего сказать", — ответил Зеленский.

Кроме того, он прокомментировал вопрос ВЛК.

"Очень важно понимать, кто это делает и как. Поэтому вопрос военкоматов очень важен, вопрос ВЛК очень важен. Надо очень быстро навести порядок, а потом уже начать или начинать разговор о том, чтобы увеличивать, как, кем, чем", — подчеркнул он.

Членство в НАТО

Также Зеленский отметил, что утверждение — "обмен наших территорий на членство в НАТО" является провокацией.

Мы расслабились. Мы не победили. Мы победили тем, что не дали уничтожить наше государство. Или это окончательная победа? Нет. Мы должны деоккупировать все наши территории, вернуть всех наших людей и поставить точку. Или с таким соседом может и три точки. Поэтому мы так хотим в НАТО. Но менять НАТО на наши земли - это нечестный разговор, это провокация", — отметил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в Украины есть четкое видение того, как в Крыму будет восстановлена нормальная и демократическая жизнь, после того как мы демонтируем тиранию РФ на полуострове.

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