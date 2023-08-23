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Зеленський розповів, чи посилять мобілізацію в Україні

23 серпня 2023 21:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський розповів, чи посилять мобілізацію в Україні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові звернулися до нього щодо посилення мобілізаційних заходів в нашій країні. За його словами, в цьому питання потрібно "навести порядок". 

Про це він заявив під час пресконференції в рамках "Кримської платформи".

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Звернення військовослужбовців

"Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати. Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати", — відповів Зеленський.

Крім того, він прокоментував питання ВЛК.

"Дуже важливо розуміти, хто це робить і як. Тому питання військкоматів дуже важливе, питання ВЛК — дуже важливе. Треба дуже швидко навести порядок, а потім вже почати чи починати розмову про те, щоб збільшувати, як, ким, чим", — наголосив він.

Членство в НАТО

Також Зеленський зауважив, що твердження — "обмін наших територій на членство в НАТО" є провокацією.

"Ми розслабилися. Ми не перемогли. Ми перемогли тим, що не дали знищити нашу державу. Чи це остаточна перемога? Ні. Ми маємо деокупувати всі наші території, повернути всіх наших людей і поставити крапку. Або з таким сусідом може і три крапки. Тому ми так хочемо до НАТО. Але міняти НАТО на наші землі — це нечесна розмова, це провокація", — зауважив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна має чітку візію того, як у Криму буде відновлено нормальне та демократичне життя, після того як ми демонтуємо тиранію РФ на півострові.

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