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Кабмин утвердил электронный документооборот для прохождения ВВК, — Маляр

25 августа 2023 22:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кабмин утвердил электронный документооборот для прохождения ВВК, — Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: glavnoe.in.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кабинет министров Украины принял решение перевести на электронный формат обработку документов, которые связаны с деятельностью военно-врачебной комиссии (ВВК). Ранее все необходимые документы, включая заявления о предоставлении медицинского отпуска или освобождении от службы, подавались исключительно на бумажных носителях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Благодаря новой системе, разработанной Кабмином, цифровой документооборот существенно упростит взаимосвязь различных структурных единиц, обеспечивающих работу ВВК. Так, военные больше не будут вынуждены выполнять функции "посыльных", так как все необходимые документы теперь будут доступны в электронной форме", — поделилась Маляр.

Среди документов, которые теперь будут обрабатываться в электронном виде, следующие:

  • списки личного состава, проходящего лечение;
  • решения ВВК, подтвержденные соответствующими документами;
  • сведения об обстоятельствах получения травмы или ранения;
  • выписные из медицинских карт пациентов;
  • заявления военнослужащих о желании взять отпуск для лечения или завершить службу по причинам здоровья;
  • отдельные пункты из приказов войсковых подразделений.

Маляр также подчеркнула, что введение этой системы является одним из ключевых моментов стратегии усовершенствования работы ВВК.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему об усилении мобилизационных мер в нашей стране. По его словам, в этом вопросе нужно "навести порядок".

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