Что делать, если мобилизовали больного: алгоритм действий

Мобилизация не приостанавливается на время обжалования решения ВВК. Фото: УНИАН

Если вы не соглашаетесь с решением военно-врачебной комиссии, которая признала вас "пригодным", несмотря на тяжелую болезнь, его можно обжаловать. Как это сделать.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал адвокат Ростислав Кравец.

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Ранее существовал приказ Минобороны, согласно которому большое количество лиц исключили из военного учета.

Сегодня под предлогом изменений в приказ о пригодности к военной службе, этих лиц снова ставят на военный учет, хотя болезнь никуда не делась.

Как действовать, когда больного сочли годным

Если человека с болезнью военно-врачебная комиссия признала "пригодным", он может обжаловать это решение в ВВК высшего уровня — областную или центральную.

Если и это не поможет, то следующий шаг — обжалование этого решения в суде.

Важно собрать все медицинские документы, подтверждающие болезнь. Жалобу на заключение ВВК следует подавать вместе с меддокументами сразу после того, как получен вывод о пригодности к военной службе.

ВВК областного уровня значительно быстрее рассмотрит вопрос непосредственно о пригодности человека. После этого нужно ожидать решения повторного осмотра.

Служба на время апелляции

Обратите внимание, что мобилизация не приостанавливается во время обжалования решения через ВВК высшего уровня или через суд. В это время человека могут и мобилизовать, и направить в воинскую часть.

Невозможность выполнять боевые задания из-за хронической болезни

Для людей, которые уже попали в воинские части, однако по состоянию здоровья не могут выполнять боевые задания, действует следующая процедура.

Сначала они должны обратиться к командиру. Командир, согласно уставу, обязан направить больного бойца на обследование в медицинское учреждение.

После обследования и лечения человек должен пройти ВВК, которая устанавливает пригодность к службе.

Если ВВК признает человека "пригодным", но он будет не согласен с этим решением, действует тот же алгоритм — обжалование в ВЛК высшего уровня или в судебном порядке.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, как за 15 тыс. долларов коррупционеры из ВЛК напишут любой диагноз. Также адвокат объяснил, нужно ли проходить ВЛК, если имеешь отсрочку от мобилизации. Также адвокат объяснил, нужно ли проходить ВВК, если имеешь отсрочку от мобилизации.