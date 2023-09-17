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Де служитимуть чоловіки з ВІЛ та розладами психіки: в ВЛК дали відповідь

17 вересня 2023 15:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Де служитимуть чоловіки з ВІЛ та розладами психіки: в ВЛК дали відповідь
Призовник на прийомі у ВЛК. Фото: інформатор України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

З 25 серпня було затверджено новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатним. Стало відомо, де ці категорії призовників зможуть служити.

Ситуацію пояснили у військово-лікарських комісіях, повідомляє ТСН.

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Де служитимуть чоловіки з психічними розладами

Журналісти видання поцікавилися у ВЛК Деснянського району Києва, чи можуть бути мобілізовані чоловіки, які мають легкі короткотривал прояви психічних розладів. Є побоювання, що така особа може ще більше постраждати під час ворожих обстрілів або запанікувати, і відкрити вогонь по своїх.

"Коли людині ставлять діагноз — той, чи інший психічний розлад, і визначають ступінь придатності до військової служби, то у висновку ВЛК комісія пише, що особа придатна або непридатна проходити службу у певних видах військових формувань. Наприклад, може бути виключення, що військовозобов’язаний не може проходити службу у десантних військах або у ВМС. Це обов’язково вказується у рішенні ВЛК — така людина не може проходити службу в таких-то родах військ. І вже на підставі цього висновку, коли людина пройшла ВЛК, військкомат на основі цього рішення вирішує до якої саме частини направляти мобілізованого для проходження служби", — пояснив Юрій Менджерес, голова ВЛК Деснянського району.

У Деснянському ВЛК також пояснили, де саме можуть служити мобілізовані з психічними розладами.

"З легким психічним захворюванням людина може проходити службу, наприклад, у тилу — займаючись паперовою роботою, або знаходитися поруч з зоною бойових дій — ремонтуючи техніку. Але при цьому не приймати участь безпосередньо у бойових діях", — розповів Менджерес.

Як служитимуть ВІЛ-інфіковані

Служба у ЗСУ ВІЛ-інфікованих людей викликає острах, що у разі поранення такий військовослужбовець може заразити побратимів чи медиків, які надаватимуть йому допомогу.

"Якщо особу мобілізують з таким діагнозом, то питання переливання крові, вирішуватиметься безпосередньо медичною військовою частиною, де людина буде проходити службу. Якщо ж така людина отримає поранення, то це вже зона відповідальності військових медичних частин", — пояснив Юрій Менджерес.

Раніше ми повідомляли, у ТЦК пояснили, чому повістки приносять інвалідам, пенсіонерам і померлим.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим.

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