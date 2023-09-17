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Частині обмежено придатних доведеться служити: пояснення Міноборони

17 вересня 2023 14:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Частині обмежено придатних доведеться служити: пояснення Міноборони
Робота працівників медичної комісії. Фото: google.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Деякі категорії обмежено придатних до військової служби можуть визнати придатними. Також в Міністерстві оборони пояснили, кому доведеться проходити повторний медогляд.

Ситуацію пояснили у Міністерстві оборони

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За наказом Міністерства оборони, наразі придатними можуть визнавати тих, хто має такі захворювання:

  • клінічно вилікуваний туберкульоз;
  • вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
  • безсимптомне носійство ВІЛ з імунною компенсацією;
  • анемії, які повільно прогресують чи не прогресують, із незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями;
  • хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
  • легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів;
  • невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, тривалих або повторних хворобливих проявах;
  • хвороби центральної нервової системи, що повільно прогресують, із незначними порушеннями функцій;
  • епізодичні та пароксизмальні розлади з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Медичні сили ЗСУ зауважили, що відповідний Розклад хвороб відповідає сучасній світовій практиці у діагностуванні різних хвороб.

Також цим наказом тимчасово непридатним відстрочку від призову надаватимуть терміном до року. Щороку їм треба буде проходити повторно медогляд.

Водночас з'явилася можливість на власний розсуд надавати медкомісії документи щодо стану здоров’я. Військово-лікарська комісія зобов’язана взяти відповідні документи до уваги, коли ухвалюватиме рішення про придатність до служби.

Раніше ми повідомляли, у ТЦК пояснили, чому повістки приносять інвалідам, пенсіонерам і померлим.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на відстрочку влітку 2023 року, а хто взагалі не може бути мобілізованим. 

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