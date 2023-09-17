Части ограниченно пригодных придется служить: объяснение Минобороны

Работа работников медицинской комиссии. Фото: google.com.ua

Некоторые категории ограниченно пригодных для военной службы могут признать пригодными. Также в Министерстве обороны объяснили, кому придется проходить повторный медосмотр.

Ситуацию объяснили в Министерстве обороны.

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По приказу Министерства обороны, пригодными теперь могут признавать тех, кто имеет следующие заболевания:

клинически излеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

бессимптомное носительство ВИЧ с иммунной компенсацией;

медленно прогрессирующие или не прогрессирующие анемии с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, длительных или повторных болезненных проявлениях;

медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

эпизодические и пароксизмальные нарушения с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Медицинские силы ВСУ отметили, что соответствующее расписание болезней соответствует современной мировой практике в диагностировании различных болезней.

Также этим приказом временно непригодным отсрочка от призыва будет предоставляться на срок до года. Каждый год им нужно будет проходить повторно медосмотр.

В то же время появилась возможность по своему усмотрению предоставлять медкомиссии документы о состоянии здоровья. Военно-врачебная комиссия обязана принять соответствующие документы во внимание, когда будет принимать решение о пригодности к службе.

Ранее мы сообщали, что в ТЦК объяснили, почему повестки приносят инвалидам, пенсионерам и умершим.

Напомним, мы рассказывали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.