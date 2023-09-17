Части ограниченно пригодных придется служить: объяснение Минобороны
Некоторые категории ограниченно пригодных для военной службы могут признать пригодными. Также в Министерстве обороны объяснили, кому придется проходить повторный медосмотр.
Ситуацию объяснили в Министерстве обороны.
С какими болезнями можно идти в армию
По приказу Министерства обороны, пригодными теперь могут признавать тех, кто имеет следующие заболевания:
- клинически излеченный туберкулез;
- вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
- бессимптомное носительство ВИЧ с иммунной компенсацией;
- медленно прогрессирующие или не прогрессирующие анемии с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями;
- болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
- легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;
- невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, длительных или повторных болезненных проявлениях;
- медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
- эпизодические и пароксизмальные нарушения с незначительными нарушениями функций органов и систем.
Медицинские силы ВСУ отметили, что соответствующее расписание болезней соответствует современной мировой практике в диагностировании различных болезней.
Также этим приказом временно непригодным отсрочка от призыва будет предоставляться на срок до года. Каждый год им нужно будет проходить повторно медосмотр.
В то же время появилась возможность по своему усмотрению предоставлять медкомиссии документы о состоянии здоровья. Военно-врачебная комиссия обязана принять соответствующие документы во внимание, когда будет принимать решение о пригодности к службе.
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