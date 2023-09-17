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Части ограниченно пригодных придется служить: объяснение Минобороны

17 сентября 2023 14:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Части ограниченно пригодных придется служить: объяснение Минобороны
Работа работников медицинской комиссии. Фото: google.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Некоторые категории ограниченно пригодных для военной службы могут признать пригодными. Также в Министерстве обороны объяснили, кому придется проходить повторный медосмотр.

Ситуацию объяснили в Министерстве обороны.

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По приказу Министерства обороны, пригодными теперь могут признавать тех, кто имеет следующие заболевания:

  • клинически излеченный туберкулез;
  • вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
  • бессимптомное носительство ВИЧ с иммунной компенсацией;
  • медленно прогрессирующие или не прогрессирующие анемии с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями;
  • болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
  • легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;
  • невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, длительных или повторных болезненных проявлениях;
  • медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
  • эпизодические и пароксизмальные нарушения с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Медицинские силы ВСУ отметили, что соответствующее расписание болезней соответствует современной мировой практике в диагностировании различных болезней.

Также этим приказом временно непригодным отсрочка от призыва будет предоставляться на срок до года. Каждый год им нужно будет проходить повторно медосмотр.

В то же время появилась возможность по своему усмотрению предоставлять медкомиссии документы о состоянии здоровья. Военно-врачебная комиссия обязана принять соответствующие документы во внимание, когда будет принимать решение о пригодности к службе.

Ранее мы сообщали, что в ТЦК объяснили, почему повестки приносят инвалидам, пенсионерам и умершим.

Напомним, мы рассказывали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.

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