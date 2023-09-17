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Где будут служить мужчины с ВИЧ и расстройствами психики: в ВВК ответили

17 сентября 2023 15:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Где будут служить мужчины с ВИЧ и расстройствами психики: в ВВК ответили
Призывник на приеме в ВВК. Фото: информатор Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

С 25 августа было утверждено новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность и порядок прохождения воинской службы ограниченно пригодными. Стало известно, где эти категории призывников могут служить.

Ситуацию объяснили в военно-врачебных комиссиях, сообщает ТСН.

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Где будут служить мужчины с психическими расстройствами

Журналисты издания поинтересовались у ВВК Деснянского района Киева, могут ли быть мобилизованы мужчины, имеющие легкие краткосрочные проявления психических расстройств. Есть опасения, что такое лицо может еще больше пострадать во время вражеских обстрелов или запаниковать и открыть огонь по своим.

"Когда человеку ставят диагноз — то или иное психическое расстройство, и определяют степень пригодности к военной службе, то в заключении ВВК комиссия пишет, что лицо пригодно или непригодно проходить службу в определенных видах военных формирований. Например, может быть исключение, что военнообязанный не может проходить службу в десантных войсках или в ВМС. Это обязательно указывается в решении ВВК — такой человек не может проходить службу в таких родах войск. И уже на основании этого вывода, когда человек прошел ВВК, военкомат на основе этого решение решает в какую именно часть направлять мобилизованного для прохождения службы", — пояснил Юрий Менджерес, председатель ВВК Деснянского района.

В Деснянском ВВК также объяснили, где могут служить мобилизованные с психическими расстройствами.

"С легким психическим заболеванием человек может проходить службу, например, в тылу — занимаясь бумажной работой, или находиться рядом с зоной боевых действий — ремонтируя технику. Но при этом не принимать участие непосредственно в боевых действиях",  рассказал Менджерес.

Как будут служить ВИЧ-инфицированные

Служба в ВСУ ВИЧ-инфицированных людей вызывает страх, что в случае ранения такой военнослужащий может заразить товарищей или медиков, которые будут оказывать ему помощь.

"Если личность мобилизуют с таким диагнозом, то вопрос переливания крови будет решаться непосредственно медицинской воинской частью, где человек будет проходить службу. Если же такой человек получит ранение, то это уже зона ответственности военных медицинских частей", пояснил Юрий Менджерес.

Ранее мы сообщали, что в ТЦК объяснили, почему повестки приносят инвалидам, пенсионерам и умершим.

Напомним, мы рассказывали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023 года, а кто вообще не может быть мобилизован.

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