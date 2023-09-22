Должны ли исключенные из военного учета украинцы раз в год проходить ВВК

Как часто нужно проходить ВВК исключенным из военного учета: адвокат объяснил
В Украине уже второй год идет военное положение и всеобщая мобилизация из-за российской вооруженной агрессии. Военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет получают повестки и в случае отсутствия отсрочки и серьезных заболеваний могут быть призваны на военную службу. Перед мобилизацией все должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).
Но должны ли проходить медицинскую комиссию раз в год исключенные из военного учета — на этот вопрос ответил адвокат Андрей Карпенко на портале b2bconsult.
Как пояснил правозащитник, согласно ст. 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" определен список людей, подлежащих исключению из военного учета, в том числе признанные ВВК непригодными к военной службе с исключением из военного учета.
"Гражданин, исключенный из военного учета по состоянию здоровья, не военнообязанный. Повторную ВВК и медосмотр вообще могут проходить исключительно военнообязанные граждане, состоящие на военном учете", — отметил Карпенко.
При этом есть два случая, не предусматривающих повторную постановку на военный учет:
- лица, признанные ВВК непригодными к военной службе с исключением из военного учета;
- лица, достигшие предельного возраста нахождения в запасе.
Гражданина не могут повторно отправить на медицинскую комиссию, поскольку он не состоит на военном учете, поскольку исключен из него и не подлежит повторному взятию на военный учет.
"Решение о признании непригодным может быть отменено региональной ВВК с обоснованием отмены, о чем вам должны сообщить заблаговременно, предоставить решение об отмене с наведением оснований", — добавил Карпенко.
Адвокат подчеркнул, что необходимо требовать предоставления решения об отмене решения ВВК и если его не предоставят, лицо имеет право отказаться от прохождения повторной медкомиссии.
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