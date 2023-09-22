Должны ли исключенные из военного учета украинцы раз в год проходить ВВК

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ТЦК и СП/Facebook

В Украине уже второй год идет военное положение и всеобщая мобилизация из-за российской вооруженной агрессии. Военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет получают повестки и в случае отсутствия отсрочки и серьезных заболеваний могут быть призваны на военную службу. Перед мобилизацией все должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Но должны ли проходить медицинскую комиссию раз в год исключенные из военного учета — на этот вопрос ответил адвокат Андрей Карпенко на портале b2bconsult.

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Как пояснил правозащитник, согласно ст. 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" определен список людей, подлежащих исключению из военного учета, в том числе признанные ВВК непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

"Гражданин, исключенный из военного учета по состоянию здоровья, не военнообязанный. Повторную ВВК и медосмотр вообще могут проходить исключительно военнообязанные граждане, состоящие на военном учете", — отметил Карпенко.

При этом есть два случая, не предусматривающих повторную постановку на военный учет:

лица, признанные ВВК непригодными к военной службе с исключением из военного учета;

лица, достигшие предельного возраста нахождения в запасе.

Гражданина не могут повторно отправить на медицинскую комиссию, поскольку он не состоит на военном учете, поскольку исключен из него и не подлежит повторному взятию на военный учет.

"Решение о признании непригодным может быть отменено региональной ВВК с обоснованием отмены, о чем вам должны сообщить заблаговременно, предоставить решение об отмене с наведением оснований", — добавил Карпенко.

Адвокат подчеркнул, что необходимо требовать предоставления решения об отмене решения ВВК и если его не предоставят, лицо имеет право отказаться от прохождения повторной медкомиссии.

Напомним, мы сообщали, где будут служить мужчины с ВИЧ и расстройствами психики.

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