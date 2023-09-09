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В Україні непридатні до військової служби проходитимуть ВЛК щороку

9 вересня 2023 17:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні непридатні до військової служби проходитимуть ВЛК щороку
Проходження ВЛК в Україні. Фото: telegraf.in.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нові зміни в законодавстві України припускають, що призовникам, яким тимчасово не можна служити, нададуть рік на відновлення, після чого їхній стан здоров'я заново оцінюватиме військово-лікарська комісія. При цьому нагляд за такими призовниками покладено на ТЦК та СП.

Про це повідомив юрист Володимир Романчук.

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Адвокат стверджує, що нововведення лише посилить навантаження на вже переповнені територіальні центри добору.

"Щобільше, призовник, якому тимчасово не дозволено служити, щороку витрачатиме кілька тижнів на проходження медичних процедур", — зазначив Романчук.

Також він зазначив, що ключові зміни пов'язані з методикою оцінки готовності до військової служби, списком захворювань та посиленими обов'язками ВЛК.

Нагадаємо, що в Міноборони України мають намір запровадити електронний військовий квиток, створити єдиний реєстр призовників та цифровізувати всі процеси військово-лікарських комісій. Відповідну заяву зробив новий міністр оборони Рустем Умєров під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради.

Також ми повідомляли, що в Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. У цей час часто чоловіків змушують проходити військово-лікарську комісію навіть якщо вони мають документ про відстрочку від мобілізації.

 

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