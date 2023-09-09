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В Украине непригодные к военной службе будут проходить ВВК каждый год

9 сентября 2023 17:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине непригодные к военной службе будут проходить ВВК каждый год
Прохождение ВВК в Украине. Фото: telegraf.in.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Новые изменения в законодательстве Украины предполагают, что призывникам, которым временно нельзя служить, предоставят год на восстановление, после чего их состояние здоровья будет заново оценивать военно-врачебная комиссия. При этом, надзор за такими призывниками возложен на ТЦК и СП.

Об этом сообщил юрист Владимир Романчук.

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Адвокат утверждает, что нововведение лишь усилит нагрузку на уже переполненные территориальные центры подбора. 

"Более того, призывник, которому временно не позволено служить, ежегодно будет тратить несколько недель на прохождение медицинских процедур", — отметил Романчук.

Также он указал, что ключевые изменения связаны с методикой оценки готовности к военной службе, списком заболеваний и усиленными обязанностями ВВК.

Напомним, что в Минобороны Украины намерены внедрить электронный военный билет, создать единый реестр призывников и цифровизировать все процессы военно-врачебных комиссий. Соответствующее заявление сделал новый министр обороны Рустем Умеров во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады.

Также мы сообщали, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В это время часто мужчин заставляют проходить военно-врачебную комиссию даже если у них есть документ об отсрочке от мобилизации.

 

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