Минобороны намерено цифровизировать военный билет, реестр призывников и ВВК

Новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: РБК-Украина

В Минобороны Украины намерены внедрить электронный военный билет, создать единый реестр призывников и цифровизировать все процессы военно-врачебных комиссий. Соответствующее заявление сделал новый министр обороны Рустем Умеров во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит какие-либо коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВЛК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", — подчеркнул Умеров.

Напомним, что вчера, 6 сентября, парламент назначил Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

Также мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая в Верховной Раде, заявил, что коррупционеры приравниваются к террористам, а с террористами никаких переговоров не ведут. Борьба с коррупцией не будет знать компромиссы.

Добавим, что выбор Рустема Умерова новым министром обороны посылает два четких сигнала союзникам и противникам Украины. Первый — Киев серьезно относится к очищению от коррупции. Второй — стремление Украины освободить Крым.