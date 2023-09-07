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Міноборони намірене цифровізувати військовий квиток, реєстр призовників та ВЛК

7 вересня 2023 05:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Міноборони намірене цифровізувати військовий квиток, реєстр призовників та ВЛК
Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: РБК-Україна
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Міноборони України мають намір впровадити електронний військовий квиток, створити єдиний реєстр призовників і цифровізувати всі процеси військово-лікарських комісій. Відповідну заяву зробив новопризначений міністр оборони Рустем Умєров під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Digital. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових", — наголосив Умєров.

Нагадаємо, що вчора, 6 вересня, парламент призначив Рустема Умєрова новим міністром оборони України.

Також ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров під час виступу у Верховній Раді заявив, що корупціонери прирівнюються до терористів, а з терористами жодних перемовин не ведуть. Боротьба з корупцією не знатиме компромісів.

Додамо, що вибір Рустема Умєрова новим міністром оборони посилає два чіткі сигнали союзникам і супротивникам України. Перший — Київ серйозно ставиться до очищення від корупції. Другий — прагнення України визволити Крим.

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