Мобилизация в Украине: когда может быть отменена бронь

Украинские военные. Фото:Аrmyinform.com.ua

В Украине второй год продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. И все это время в стране действует военное положение и продолжается мобилизация. У некоторых мужчин есть определенные льготы и они не подлежат мобилизации. В соответствии с действующим законодательством, в Украине предусмотрено 16 случаев отмены брони для военнообязанных.

Новини.LIVE разбирались, при каких условиях может быть упразднена бронь от мобилизации для мужчин.

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Отмена брони для военнообязанных

Согласно действующему законодательству, бронь военнообязанному может быть отменена. Если:

инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК;

непригодность к военной службе в течение 6 месяцев не подтверждена ВЛК;

достижение возраста 18 лет одного из трех детей на иждивении мужчины;

нет необходимости опеки за родственником с инвалидностью I/II группы (супруг, жена, родители, матери);

нет необходимости попечительства за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I/II группы;

нет необходимости опеки за больным мужем или родителями мужа, назначенной ранее после заключения МСЭК;

нет необходимости попечительства за недееспособным лицом;

потерян статус народного депутата;

увольнение со службы в учреждении, которое находится в перечне части 14 статьи 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации;

окончание обучения в вузе, аспирантуре и докторантуре, освобождение от должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, профессиональных заведениях (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки научных и научно-педагогических работников;

истечение срока действия бронирования и не восстановление его;

завершение предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, выполнение мобилизационного задания (заказа) или его отмена;

завершение предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, производство товаров, выполнения работ и предоставление услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование, статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом;

ликвидации органа или предприятия, учреждения и организации, которые предоставляли бронирование;

увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование.

Напомним, в сентябре 2023 года в Верховной Раде появился новый законопроект по Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Его главное изменение касается студентов и работников образовательной отрасли.

Законопроект свидетельствует: студенты, кандидаты на соискание профессионального (профессионально-технического), профессионального переднего и высшего образования по дневному или дуальному формам обучения, а также аспиранты получают отсрочку от призыва, если идут на уровень образования выше того, что у них уже есть.