Мобилизация в Украине: когда может быть отменена бронь
В Украине второй год продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. И все это время в стране действует военное положение и продолжается мобилизация. У некоторых мужчин есть определенные льготы и они не подлежат мобилизации. В соответствии с действующим законодательством, в Украине предусмотрено 16 случаев отмены брони для военнообязанных.
Новини.LIVE разбирались, при каких условиях может быть упразднена бронь от мобилизации для мужчин.
Отмена брони для военнообязанных
Согласно действующему законодательству, бронь военнообязанному может быть отменена. Если:
- инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК;
- непригодность к военной службе в течение 6 месяцев не подтверждена ВЛК;
- достижение возраста 18 лет одного из трех детей на иждивении мужчины;
- нет необходимости опеки за родственником с инвалидностью I/II группы (супруг, жена, родители, матери);
- нет необходимости попечительства за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I/II группы;
- нет необходимости опеки за больным мужем или родителями мужа, назначенной ранее после заключения МСЭК;
- нет необходимости попечительства за недееспособным лицом;
- потерян статус народного депутата;
- увольнение со службы в учреждении, которое находится в перечне части 14 статьи 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации;
- окончание обучения в вузе, аспирантуре и докторантуре, освобождение от должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, профессиональных заведениях (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки научных и научно-педагогических работников;
- истечение срока действия бронирования и не восстановление его;
- завершение предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, выполнение мобилизационного задания (заказа) или его отмена;
- завершение предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, производство товаров, выполнения работ и предоставление услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
- лишение предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование, статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом;
- ликвидации органа или предприятия, учреждения и организации, которые предоставляли бронирование;
- увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование.
Напомним, в сентябре 2023 года в Верховной Раде появился новый законопроект по Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Его главное изменение касается студентов и работников образовательной отрасли.
Законопроект свидетельствует: студенты, кандидаты на соискание профессионального (профессионально-технического), профессионального переднего и высшего образования по дневному или дуальному формам обучения, а также аспиранты получают отсрочку от призыва, если идут на уровень образования выше того, что у них уже есть.