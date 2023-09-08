Адвокат розповів, в яких випадках за відмову від мобілізації загрожує в'язниця

Якщо чоловік мінімум тричі отримав повістку під підпис та проігнорував її, він може опинитися за ґратами. Фото: vol.gp.gov.ua

Не всі чоловіки, з різних причин, прагнуть захищати Україну від російської агресії. Чи може військовозобов'язаний відмовитися від мобілізації та з якими для себе наслідками?

Про це Фактам ICTV розповів голова адвокатського об’єднання "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

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Як відмовитися від мобілізації

Згідно з законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовозобов'язаний не має права відмовитися від проходження військової служби та мобілізації.

Винятки:

відстрочка від мобілізації;

звільнення від військової служби.

"У нас не рабовласницький лад, людина може відмовитися, але за це буде нести відповідальність за ухилення від мобілізації", — зазначив адвокат.

Коли загрожує ув'язнення за ухилення від мобілізації

Якщо військовозобов'язаний після вручення повістки без поважної причини не з’явився до ТЦК та СП, то на нього буде накладено адміністративний штраф.

Для систематичних ухилянтів від мобілізації, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді ув'язнення на термін від 3 до 5 років.

Ростислав Кравець підкреслює, щоб притягнути людину до відповідальності, правоохоронцям потрібно довести факт систематичного ухилення. Тобто потрібно зафіксувати мінімум три факти вручення повістки під підпис.

"Це не той випадок, коли військовозобов'язаному поклали повістку в поштову скриньку за адресою, де він не живе 20 років, і вважають, що цього достатньо для фіксації ухилення. Ні, ухилення буде, коли людині особисто віддадуть повістку під підпис, а він її проігнорує. Загалом потрібно тричі довести, що людина насправді отримала повістку і дійсно не з’явилась до військкомату", — підсумував Кравець.

Раніше суд в Полтавської області виправдав безробітного військовозобов’язаного, якого звинувачували в ухилянні від призову під час мобілізації. Також ми писали, хто підлягає мобілізації у вересні.