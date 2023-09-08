Адвокат рассказал, в каких случаях за отказ от мобилизации грозит тюрьма

Если мужчина минимум трижды получил повестку под подпись и проигнорировал ее, он может оказаться за решеткой. Фото: vol.gp.gov.ua

Не все мужчины, по разным причинам, стремятся защищать Украину от российской агрессии. Может ли военнообязанный отказаться от мобилизации и с какими для себя последствиями.

Об этом Фактам ICTV рассказал глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанный не имеет права отказаться от прохождения военной службы и мобилизации.

Исключения:

отсрочка от мобилизации;

освобождение от военной службы.

"У нас не рабовладельческий строй, человек может отказаться, но будет нести ответственность за уклонение от мобилизации", — отметил адвокат.

Когда грозит заключение за уклонение от мобилизации

Если военнообязанный после вручения повестки без уважительной причины не явился в ТЦК и СП, то на него будет наложен административный штраф.

Для систематических уклонений от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

Ростислав Кравец подчеркивает, чтобы привлечь человека к уголовной ответственности, правоохранителям нужно доказать факт систематического уклонения. То есть нужно зафиксировать минимум три факта вручения повестки под подпись.

"Это не тот случай, когда военнообязанному положили повестку в почтовый ящик по адресу, где он не живет 20 лет, и считают, что этого достаточно для фиксации уклонения. Нет, уклонение будет, когда человеку лично отдадут повестку под подпись, а он ее проигнорирует. В общем, нужно трижды доказать, что человек на самом деле получил повестку и действительно не явился в военкомат", — подытожил Кравец.

Ранее суд в Полтавской области оправдал безработного военнообязанного, обвиняемого в уклонении от призыва во время мобилизации. Также мы писали, кто подлежит мобилизации в сентябре.