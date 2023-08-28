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Мужчина уклонился от мобилизации: какое наказание вынес суд

28 августа 2023 03:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мужчина уклонился от мобилизации: какое наказание вынес суд
Вручение повесток. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Зиньковский районный суд Полтавской области оправдал и признал невиновным безработного военнообязанного. Его обвиняли в уклонении от призыва во время мобилизации.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Дмитрий Бузанов.

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Зиньковский районный суд Полтавской области оправдал обвиняемого в совершении уголовного преступления по ст. 336 УК Украины "уклонение от призыва во время мобилизации".

Известно, что в конце прошлого года ВЛК сочла мужчину годным к службе в ВСУ. В январе и марте 2023 года ему посылали повестки, но военнообязанный их проигнорировал.

По согласию участников процесса, суд только допросил обвиняемого и заслушал характеристику о нем. Других вещественных доказательств сторона обвинения не предоставила суду. Соответственно, Фемида констатировала: в материалах дела отсутствуют:

  • оригинал повестки или расписки о ее получении;
  • приказ об объявленной всеобщей мобилизации;
  • информация о пребывании военнообязанного на учете.

Также Фемида не смогла ознакомиться с копией заключения ВЛК. Кроме того, суд не увидел доказательств того, что распоряжения работников ТЦК и СП были законными.

Напомним, в стране действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация — до 15 ноября. Следовательно, вручение повесток военнообязанным и призыв на военную службу мобилизованных будет продолжаться.

Мы также писали, что в Харьковской области усиливают процесс мобилизации. Такое решение было принято на межведомственном совещании по вопросам реализации мобилизационных мероприятий. Ужесточение мобилизации в Украине может предусматривать увеличение выдачи повесток. Таким образом работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут вручать повестки военнообязанным на их рабочих местах и на предприятиях.

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