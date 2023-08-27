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В одному із регіонів України посилюють мобілізацію: в чому причина

27 серпня 2023 13:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В одному із регіонів України посилюють мобілізацію: в чому причина
Мобілізаційні заходи на Харківщині. Фото: Харківський ОТЦК та СП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Харківщині посилюють процес мобілізації. Таке рішення ухвалили на міжвідомчій нараді з питань реалізації мобілізаційних заходів.

Про це заявив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха.

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Для чого посилюють мобілізацію

"З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям", — зауважив Семенуха.

Міжвідомча нарада з питань реалізації мобілізаційних заходів у Харківській області. Фото: Харківська ОВА

Що ще вирішили під час зустрічі

Крім того, за результатами наради було вирішено створити на території районних військових адміністрації та населених пунктів області комісії з розгляду питань, які пов'язані з посиленням планової мобілізації. 

Учасниками наради були:

  • тво начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  • представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК;
  • голови районних військових адміністрацій та громад регіону.
Міжвідомча нарада з питань реалізації мобілізаційних заходів у Харківській області. Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, посилення мобілізації в Україні може передбачати збільшення видачі повісток. Таким чином працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть вручати повістки військовозобов'язаним на їхніх робочих місцях та на підприємствах.

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