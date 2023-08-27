Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В одном из регионов Украины усиливают мобилизацию: в чем причина arrow

В одном из регионов Украины усиливают мобилизацию: в чем причина

27 августа 2023 13:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В одном из регионов Украины усиливают мобилизацию: в чем причина
Мобилизационные мероприятия в Харьковской области. Фото: Харьковский ОТЦК и СП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харьковской области усиливают процесс мобилизации. Такое решение было принято на межведомственном совещании по вопросам реализации мобилизационных мероприятий.

Об этом заявил заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха.

Читайте также:

Чиновники во время встречи рассмотрели шаги по сотрудничеству между органами, занимающимися осуществлением мобилизационных мероприятий на территории региона.

Для чего усиливают мобилизацию

"В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", отметил Семенуха.

Межведомственное совещание по реализации мобилизационных мероприятий в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Что еще решили во время встречи

Кроме того, по результатам совещания было решено создать на территории районных военных администрации и населённых пунктов области комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с усилением плановой мобилизации.

Участниками совещания были:

  • тво начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки;
  • представители территориальных управлений СБУ, ДБР, Национальной полиции, районных ТЦК;
  • главы районных военных администраций и громад региона.
Межведомственное совещание по реализации мобилизационных мероприятий в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Напомним, усиление мобилизации в Украине может предполагать увеличение выдачи повесток. Таким образом, работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут вручать повестки военнообязанным на их рабочих местах и на предприятиях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 26 августа: авиакатастрофа в Житомирской области и возвращение детей с ВОТ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз