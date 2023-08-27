В одном из регионов Украины усиливают мобилизацию: в чем причина

Мобилизационные мероприятия в Харьковской области. Фото: Харьковский ОТЦК и СП

В Харьковской области усиливают процесс мобилизации. Такое решение было принято на межведомственном совещании по вопросам реализации мобилизационных мероприятий.

Об этом заявил заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха.

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Для чего усиливают мобилизацию

"В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", — отметил Семенуха.

Межведомственное совещание по реализации мобилизационных мероприятий в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Что еще решили во время встречи

Кроме того, по результатам совещания было решено создать на территории районных военных администрации и населённых пунктов области комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с усилением плановой мобилизации.

Участниками совещания были:

тво начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки;

представители территориальных управлений СБУ, ДБР, Национальной полиции, районных ТЦК;

главы районных военных администраций и громад региона.

Межведомственное совещание по реализации мобилизационных мероприятий в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Напомним, усиление мобилизации в Украине может предполагать увеличение выдачи повесток. Таким образом, работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут вручать повестки военнообязанным на их рабочих местах и на предприятиях.